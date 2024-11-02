Источник: Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Кварацхелию

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет видеть в команде нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию, сообщает Caught Offside.

В пятницу «красные дьяволы» объявили о назначении Аморима главным тренером команды. 39-летний специалист возглавит «МЮ» 11 ноября.

По информации источника, португальский тренер рассматривает 23-летнего футболиста как возможную замену для вингера Антони. Отмечается, что «Наполи» оценивает Кварацхелию в 107 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Вместе с командой он стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23. Всего за неаполитанцев Хвича провел 100 матчей, в которых отметился 30 голами и 28 результативными передачами.