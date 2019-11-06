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Источник: Аллегри отказался от «Баварии» ради «Манчестер Юнайтед»

22:57
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил предложение возглавить «Баварию», но ответил отказом, сообщает London Evening Standard. Он сделал выбор в пользу «Манчестер Юнайтед», который возглавляет Уле Гуннар Сульшер. Итальянский специалист покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона.

После 11 туров АПЛ манкунианцы с 13 очками занимают 10-е место в турнирной таблице. Они отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 18 баллов

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