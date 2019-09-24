Источник: Аллегри может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, утверждает Tuttosport.

Под руководством норвежца «МЮ» выдал худший старт с момента образования премьер-лиги, набрав в шести турах 8 очков и занимая 8-е место.

Также на работу в «Юнайтед» претендует бывший наставник «ПСЖ» и «Бордо» Лоран Блан.

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