Источник: Аллегри хочет взять паузу до конца сезона

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил предложения от нескольких клубов. Однако 52-летний специалист не спешит проводить переговоры и планирует взять паузу до конца нынешнего сезона, утверждает ESPN.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Аллегри заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед».

Аллегри покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона. Вместе с командой он пять раз подряд выиграл чемпионат Италии.

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