6 мая, 10:34

Источник: «Аль-Хиляль» сделал контрактное предложение Фернандешу из «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова

В полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше заинтересован клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает Al-Riyadh, 30-летний футболист получил предложение о трехлетнем контракте от «Аль-Хиляля». Представители саудовского клуба уже начали переговоры с агентами Фернандеша и заявили о готовности удовлетворить любые финансовые требования полузащитника.

Отмечается, что если саудовцам удастся достичь соглашения с представителями игрока, «Аль-Хиляль» направит официальное предложение «Манчестер Юнайтед».

Португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в 2020 году. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 52 матча во всех турнирах, отметившись 19 голами и 18 результативными передачами. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2027 года.

Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Манчестер Юнайтед
  • Rutozid

    Последний столб, на котором держится МЮ.

    06.05.2025

  • Adminni

    А ведь если Фернандеша уломают, МЮ же может и продать, с финансами у них не все радужно, как бы там не сочиняли слухи про новые трансферы, про которые я лично не верю. Скорее будет попытка продать львиную долю нынешнего актива, на эти средства купить новый и попробывать все строить с чистого листа, заваленный сезон в АПЛ на это как бы намекает.

    06.05.2025

    «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Гарначо в «Челси» за 76 миллионов евро

    АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» из-за возможного участия лондонцев в финале Лиги Европы
