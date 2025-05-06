Источник: «Аль-Хиляль» сделал контрактное предложение Фернандешу из «Манчестер Юнайтед»

В полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше заинтересован клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает Al-Riyadh, 30-летний футболист получил предложение о трехлетнем контракте от «Аль-Хиляля». Представители саудовского клуба уже начали переговоры с агентами Фернандеша и заявили о готовности удовлетворить любые финансовые требования полузащитника.

Отмечается, что если саудовцам удастся достичь соглашения с представителями игрока, «Аль-Хиляль» направит официальное предложение «Манчестер Юнайтед».

Португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в 2020 году. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 52 матча во всех турнирах, отметившись 19 голами и 18 результативными передачами. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2027 года.