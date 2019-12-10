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Источник: Абрамович отказался продавать «Челси» совладельцу бейсбольного клуба «Доджерс»

10:21
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Совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли пытался приобрести футбольный клуб «Челси». Как сообщает WSJ, 46-летний бизнесмен сделал предложение владельцу «Челси» Роману Абрамовичу в ноябре этого года, однако россиянин отклонил его.

По данным источника, Абрамович готов вести переговоры, но может продать клуб не менее чем за 3 миллиарда долларов, а предложение Боэли не дотягивало до этой суммы. Предполагается, что Боэли предпримет новую попытку купить «Челси» и увеличит предложение.

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