Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг

11 футболистов, выступающих в английской премьер-лиге, сдали положительные допинг-тесты. Об этом сообщает Sunday Mirror.

Также указано, что данные о тестировании скрыли, и футболисты не были наказаны. Всего футболисты сдали 16 положительных тестов. Они использовали препараты амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.

Восемь допинг-тестов были взяты в прошлом сезоне, шесть - в сезоне-2017/18, и еще два - в сезоне-2016/17.

При этом, по данным издания, часть футболистов избежали ответственности благодаря терапевтическим исключениям. Имена игроков не названы. Указано, что ранее в Англии терапевтические исключения получали, в частности, Карлос Тевес, Габриэль Хайнце и Дирк Кюйт.