Исполнительный директор «Брайтона»: «Почему мы не можем доиграть сезон на своих аренах, а немцы могут?»

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер выступил против инициативы доиграть чемпионат Англии-2019/20 на нейтральных стадионах.

— Немцы хотят доиграть свой чемпионат, местные клубы будут играть на своих стадионах, — приводит Mirror слова Барбера. — Если они могут, то почему мы не можем поступить так же? В Англии одни из лучших стадионов мира, одни из лучших футбольных клубов мира. Чемпионат Англии — один из сильнейших. Так почему же мы не можем сделать то же самое, что и Германия и доиграть сезон при тех же условиях, при которых он начинался? Почему вообще вопрос о матчах на нейтральных стадионах был поднят и почему считается, что это безопаснее, чем проведение игр на домашних аренах?

Чемпионат Англии-2019/20 был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что турнир может быть возобновлен, но матчи будут проводиться на нейтральных аренах и без зрителей.