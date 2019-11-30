Исполнительный директор английской премьер-лиги покинул свой пост, не успев приступить к работе

Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора английской футбольной премьер-лиги, не успев начать работу в данной должности, сообщает AP.

Пемсел был назначен на данный пост в октябре и должен был приступить к работе в феврале. Однако потом он стал фигурантом сексуального скандала. В СМИ была опубликована переписка 51-летнего Пемсела, который женат, и 20-летней девушки.

В связи с данной ситуаций временным исполнительным директором премьер-лиги продолжит работать Ричард Мастерс.

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