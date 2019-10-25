Исключенный из футбольной лиги «Бери» не собирается регистрироваться как новый клуб

Английский «Бери» на официальном сайте дал понять, что не собирается приступать к процессу ликвидации и регистрации «клуба-феникса». «Бери» по итогам прошлого сезона вышел в английскую лигу 1 (третий по силе дивизион), однако так и не стартовал в ней из-за финансовых проблем. Он пытался заявиться в лигу 2, но руководство дивизиона отказало ему. Таким образом, «Бери» оказался исключен из футбольной лиги после 125 лет пребывания в ней.

«Бери» снова будет играть в футбол. Судебные процессы продолжаются, но мы смотрим на ситуацию позитивно, пусть все будет не так быстро, Как хотелось бы", — говорится в заявлении. Также клуб подчеркнул, что не имеет отношения к попыткам энтузиастов возродить «Бери», поскольку не был ликвидирован.