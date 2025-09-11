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Исак может дебютировать за «Ливерпуль» 14 сентября

Павел Лопатко

Нападающий Александер Исак провел свою первую тренировку в качестве игрока «Ливерпуля», сообщает The Athletic.

По данным источника, 25-летний швед может дебютировать за «красных» в матче четвертого тура АПЛ против «Бернли» 14 сентября.

В последний день трансферного окна нападающий за рекордную для Великобритании сумму 125 миллионов фунтов стерлингов (около 145 миллионов евро) перешел в «Ливерпуль» и подписал шестилетний контракт.

Исак играл за «Ньюкасл» с 2022 года. В 109 матчах за команду во всех турнирах он забил 62 гола и сделал 11 результативных передач. Вместе с «сороками» футболист стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2024/25.

Ранее нападающий играл за «Реал Сосьедад», «Виллем», «Боруссию» и АИК.

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Александер Исак
ФК Ливерпуль
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