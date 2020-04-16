Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

«Вест Хэм» готовит предложение по нападающему «Наполи» Ирвингу Лосано, сообщает Goal.com.

По информации источника, лондонский клуб может получить 24-летнего мексиканца в обмен на нападающего команды Фелипе Андерсона. Сообщается, что неаполитанский клуб готов расстаться с Лосано, поскольку тот не удовлетворяет ожиданиям руководства.

На счету Лосано 3 гола и 2 результативных передачи в 28 матчах за «Наполи» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 28 миллионов евро.