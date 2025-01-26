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Сегодня, 16:25

Ирисметов считает, что Хусанова не сломает ошибка в матче против «Челси»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» и сборной Узбекистана Джафар Ирисметов прокомментировал дебют защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

Хусанов вышел в стартовом составе «горожан» в матче 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1) и допустил ошибку в моменте с первым голом соперника.

«Дебют чуть-чуть не удался — было видно, что ошибка сразу сказалась на Хусанове. Но Гвардиола на то и есть Гвардиола, что не заменил его до перерыва, а еще дал немного поиграть. После голевой ошибки Хусанов немного растерялся, но потом пришел в себя. При таком давлении играть сложно, все-таки «Манчестер Сити» — это не «Ланс».

Оправдан ли риск? Гвардиола знает, что делает. Может, он его выпустил так рано из-за того, что у него не было выбора. Да и когда за такие деньги покупаешь игрока, знаешь на что идешь. Не думаю, что Хусанова это надломит — он парень молодой и сильный, впереди много игр, где он сможет себя проявить. Мы верим в него, весь Узбекистан верит в него. Будем его поддерживать», — сказал Ирисметов Metaratings.ru.

Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» в январе 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера 23-летнего узбека составила около 50 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Джафар Ирисметов
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
18
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 5 : 0
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 0 : 1
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
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25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 3
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 1
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
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26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

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 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

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И К Ж
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Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
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