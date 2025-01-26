Ирисметов считает, что Хусанова не сломает ошибка в матче против «Челси»

Экс-футболист «Спартака» и сборной Узбекистана Джафар Ирисметов прокомментировал дебют защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

Хусанов вышел в стартовом составе «горожан» в матче 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1) и допустил ошибку в моменте с первым голом соперника.

«Дебют чуть-чуть не удался — было видно, что ошибка сразу сказалась на Хусанове. Но Гвардиола на то и есть Гвардиола, что не заменил его до перерыва, а еще дал немного поиграть. После голевой ошибки Хусанов немного растерялся, но потом пришел в себя. При таком давлении играть сложно, все-таки «Манчестер Сити» — это не «Ланс».

Оправдан ли риск? Гвардиола знает, что делает. Может, он его выпустил так рано из-за того, что у него не было выбора. Да и когда за такие деньги покупаешь игрока, знаешь на что идешь. Не думаю, что Хусанова это надломит — он парень молодой и сильный, впереди много игр, где он сможет себя проявить. Мы верим в него, весь Узбекистан верит в него. Будем его поддерживать», — сказал Ирисметов Metaratings.ru.

Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» в январе 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера 23-летнего узбека составила около 50 миллионов евро.