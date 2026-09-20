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Ираола прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Борнмутом» в 5 туре АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Ираола: «Первые 20 минут матча с «Борнмутом» мы не соответствовали уровню игры»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 5-го тура АПЛ.

«Разумеется, я доволен результатом. Знаю, что здесь очень непросто играть и добывать три очка. Было видно, что в начале матча, в первые 20 минут, мы не соответствовали уровню игры. Нам пришлось непросто, хотя концовку первого тайма мы провели уже лучше. Во второй половине встречи мы действовали увереннее.

Когда игроки «Борнмута» начали уставать, мы стали гораздо лучше контролировать ход матча. У нас даже были моменты, чтобы снять все вопросы о победителе, но забить второй мяч не удалось. Однако в начальной фазе игры мы проигрывали единоборства и борьбу за подборы, а когда соперник действует с такой интенсивностью, нужно соответствовать этому уровню», — приводит слова Ираолы Sky Sports.

Единственный мяч в матче забил нападающий «Ливерпуля» Александр Исак на 57-й минуте.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» с 3 очками — на 17-й строчке.

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Андони Ираола
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2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
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 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
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