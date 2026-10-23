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Ипсвич Таун — Ноттингем Форест: счет и результат матча 8 тура АПЛ 23 октября 2026

«Ипсвич» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ипсвич Таун» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 10-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 13-й минуте открыл защитник гостей Неко Уильямс. Хозяева сумели отыграться в концовке первого тайма — на 41-й минуте забил Хулио Энсисо.

«Ипсвич» с 10 очками поднялся на девятое место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (6 очков) продлил серию без побед до четырех матчей и идет 17-м в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.
23 октября, 22:00. Портмен Роуд (Ипсвич)
Ипсвич
1:1
Ноттингем Форест

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ФК Ипсвич Таун
ФК Ноттингем Форест
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 7 0 0 19-7 21
2
 Арсенал 7 6 0 1 11-5 18
3
 Брайтон 7 5 1 1 23-5 16
4
 Челси 7 4 1 2 17-13 13
5
 Ливерпуль 7 3 3 1 9-8 12
6
 Эвертон 7 2 4 1 8-7 10
7
 Брентфорд 7 2 4 1 13-8 10
8
 Лидс 7 2 4 1 9-6 10
9
 Ипсвич 8 3 1 4 12-16 10
10
 Халл Сити 7 2 3 2 8-7 9
11
 Астон Вилла 7 2 2 3 7-11 8
12
 Ньюкасл 7 2 2 3 10-14 8
13
 Кристал Пэлас 7 2 1 4 9-17 7
14
 МЮ 7 1 4 2 10-10 7
15
 Тоттенхэм 7 1 3 3 6-10 6
16
 Ковентри 7 2 0 5 6-14 6
17
 Нот. Форест 8 1 3 4 6-10 6
18
 Борнмут 7 1 3 3 9-13 6
19
 Фулхэм 7 1 2 4 7-10 5
20
 Сандерленд 7 1 1 5 6-14 4
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23.10 22:00 Ипсвич – Нот. Форест 1 : 1
24.10 14:30 Астон Вилла – Ман. Сити - : -
24.10 17:00 Арсенал – Эвертон - : -
24.10 17:00 Ковентри – Фулхэм - : -
24.10 19:30 Челси – Тоттенхэм - : -
25.10 17:00 Кристал Пэлас – Ньюкасл - : -
25.10 17:00 Халл Сити – Брентфорд - : -
25.10 17:00 Ливерпуль – Брайтон - : -
25.10 17:00 МЮ – Борнмут - : -
25.10 19:30 Сандерленд – Лидс - : -
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Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 8
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 4 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 5 1 1
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