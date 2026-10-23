«Ипсвич» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в АПЛ

«Ипсвич Таун» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 10-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 13-й минуте открыл защитник гостей Неко Уильямс. Хозяева сумели отыграться в концовке первого тайма — на 41-й минуте забил Хулио Энсисо.

«Ипсвич» с 10 очками поднялся на девятое место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (6 очков) продлил серию без побед до четырех матчей и идет 17-м в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.

23 октября, 22:00. Портмен Роуд (Ипсвич)

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