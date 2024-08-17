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Сегодня, 16:25

«Ливерпуль» одержал победу в первом официальном матче после ухода Клоппа

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ФК «Ливерпуль».
Фото Reuters

«Ливерпуль» одержал гостевую победу над новичком АПЛ «Ипсвич Таун» со счетом 2:0 в 1-м туре чемпионата Англии.

Голы в этом матче забили Диогу Жота и Мохамед Салах.

«Мерсисайдцы» одержали победу в первом официальном матче под руководством Арне Слота, который сменил на должности главного тренера Юргена Клоппа.

В следующем матче «Ливерпуль» примет дома «Брентфорд» 25 августа, а «Ипсвич Таун» днем ранее встретится в гостях с «Манчестер Сити».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 14:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
0:2
Ливерпуль
Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
Юрген Клопп
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
2
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
3
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
4
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
5
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
12
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
20
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 1
Джошуа Зиркзе

Джошуа Зиркзе

Манчестер Юнайтед

 1
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 1
П
Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Манчестер Юнайтед

 1
И К Ж
Кэлвин Басси

Кэлвин Басси

Фулхэм

 1 0 1
Уэс Бернс

Уэс Бернс

Ипсвич

 1 0 1
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Ливерпуль

 1 0 1
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