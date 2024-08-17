«Ливерпуль» одержал победу в первом официальном матче после ухода Клоппа

«Ливерпуль» одержал гостевую победу над новичком АПЛ «Ипсвич Таун» со счетом 2:0 в 1-м туре чемпионата Англии.

Голы в этом матче забили Диогу Жота и Мохамед Салах.

«Мерсисайдцы» одержали победу в первом официальном матче под руководством Арне Слота, который сменил на должности главного тренера Юргена Клоппа.

В следующем матче «Ливерпуль» примет дома «Брентфорд» 25 августа, а «Ипсвич Таун» днем ранее встретится в гостях с «Манчестер Сити».