«Лестер» сыграл вничью с «Ипсвичем» и прервал серию из пяти побед

«Лестер» в матче 24-го тура чемпионшипа на выезде сыграл вничью с «Ипсвичем» со счетом 1:1.

Отличились Стефи Мавидиди и Янник Вестергор, забивший в свои ворота.

«Лестер» прервал серию из пяти побед. Серия без поражений продлилась до восьми игр.

После этого матча «Лестер» с 59 очками занимает первое место в чемпионшипе, «Ипсвич» с 53 очками — на второй строчке.