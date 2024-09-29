Дубль Делапа принес «Ипсвичу» ничью с «Астон Виллой»

«Астон Вилла» в гостях сыграла вничью с «Ипсвич Таун» в матче 6-го тура АПЛ — 2:2.

Дубль у хозяев оформил Лиам Делап, забивший на 8-й и 72-й минутах. У бирмингемцев по разу отличились Морган Роджерс (15-я минута) и Олли Уоткинс (32-я).

«Астон Вилла» (13 очков) занимает пятое место в АПЛ. Команда Унаи Эмери упустила возможность догнать «Ливерпуль», лидирующий в турнирной таблице. «Ипсвич Таун» (4) идет на 15-й строчке.