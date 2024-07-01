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«Ипсвич» подписал Хатчинсона из «Челси» за рекордную для клуба сумму

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Челси» Омари Хатчинсон подписал контракт с «Ипсвичем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним игроком сборной Ямайки рассчитано до лета 2029 года. Сумма трансфера стала рекордной для «Ипсвича». Портал Transfermarkt оценивает сделку в 26 миллионов евро.

Хатчинсон был арендован «Ипсвичем» летом 2023 года. В минувшем сезоне форвард провел 44 матча в чемпионшипе, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

ФК Ипсвич Таун
ФК Челси
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14
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15
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