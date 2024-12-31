«Челси» на выезде проиграл «Ипсвичу»

«Челси» в матче 19-го тура чемпионата Англии на выезде уступил «Ипсвичу» со счетом 0:2.

Отличились Лиам Делап, реализовавший пенальти, и Омар Хатчинсон. На 24-й минуте ВАР отменил гол лондонцев из-за офсайда Жоау Феликса.

После этого матча «Челси» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ипсвич» с 15 очками — на 18-й строчке.