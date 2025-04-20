«Ипсвич» и «Арсенал» встретятся в матче чемпионата Англии

«Ипсвич» и «Арсенал» встретятся в матче 33-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра пройдет на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Ипсвич» — «Арсенал»: п рямая трансляция матча АПЛ (видео)

С основными событиями и результатом игры «Ипсвич» — «Арсенал» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей чемпионата Англии. Видео появляются в тематических сообществах «ВКонтакте» и «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля, 16:00. Portman Road (Ипсвич)

«Арсенал» располагается на втором месте в АПЛ с 63 очками, «Ипсвич» — на 18-й строчке турнирной таблицы с 21 очком. Встреча команд в первом круге завершилась победой «канониров» со счетом 1:0.