Инвесторы из Катара готовы заплатить за «Манчестер Юнайтед» около 5 миллиардов долларов

Глава одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани готов заплатить за «Манчестер Юнайтед» 4,82 миллиарда долларов, сообщил в Twitter журналист Лоик Танзи.

Ранее стало известно, что покупка английского клуба может стать рекордной в истории спорта. Текущий рекорд — 4,5 миллиарда долларов, выплаченных за покупку команды NFL «Денвер Бронкос».

Шейх Джассим, сын бывшего премьер-министра Катара, стал болельщиком «Манчестер Юнайтед» в 1992 году, когда ему было 10 лет, и говорит, что будет инвестировать в мужскую и женскую команды, а также в реконструкцию стадиона, тренировочной базы и территории вокруг «Олд Траффорд».

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков за 23 тура и идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ.