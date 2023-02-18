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Сегодня, 03:06

Инвесторы из Катара готовы заплатить за «Манчестер Юнайтед» около 5 миллиардов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

Глава одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани готов заплатить за «Манчестер Юнайтед» 4,82 миллиарда долларов, сообщил в Twitter журналист Лоик Танзи.

Ранее стало известно, что покупка английского клуба может стать рекордной в истории спорта. Текущий рекорд — 4,5 миллиарда долларов, выплаченных за покупку команды NFL «Денвер Бронкос».

Шейх Джассим, сын бывшего премьер-министра Катара, стал болельщиком «Манчестер Юнайтед» в 1992 году, когда ему было 10 лет, и говорит, что будет инвестировать в мужскую и женскую команды, а также в реконструкцию стадиона, тренировочной базы и территории вокруг «Олд Траффорд».

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков за 23 тура и идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Стадион &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Катарский шейх хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму в истории спорта
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Катарский шейх хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму в истории спорта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 22 16 3 3 47-21 51
2
 Ман. Сити 23 16 3 4 59-23 51
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 - : -
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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