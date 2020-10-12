«Интер» рассчитывает подписать Агуэро свободным агентом

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Италии будущим летом, сообщает Calciomercato.

В услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Интер». Миланский клуб хочет подписать Агуэро свободным агентом, так как его контракт с «Ман Сити» истекает в июне 2021 года и стороны пока не договорились о продлении соглашения.

22 июня Агуэро получил травму мениска на левой ноге в матче 30-го тура АПЛ против «Бернли» (5:0). С тех пор он не выходил на поле.

В минувшем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 24 матчах, забил 16 мячей и отдал 4 передачи.