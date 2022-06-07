«Интер» планирует сделать предложение «Челси» по двухлетней аренде Лукаку

«Интер» планирует сделать предложение «Челси» по двухлетней аренде нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Sempre Inter со ссылкой на информацию журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 29-летний бельгиец хочет обратится с просьбой к руководству лондонского клуба о том, чтобы оно приняло предложение «Интера».

Отмечается, что с конца 2021 года нападающий находился в постоянном контакте с тренерским штабом и руководством миланского клуба.

При этом Лукаку готов отказаться от трети своей нынешней зарплаты ради возвращения в Италию.

Напомним, что бельгиец перешел в «Челси» 12 августа 2021 года за 97,5 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.