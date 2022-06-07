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«Интер» планирует сделать предложение «Челси» по двухлетней аренде Лукаку

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Интер» планирует сделать предложение «Челси» по двухлетней аренде нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Sempre Inter со ссылкой на информацию журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 29-летний бельгиец хочет обратится с просьбой к руководству лондонского клуба о том, чтобы оно приняло предложение «Интера».

Отмечается, что с конца 2021 года нападающий находился в постоянном контакте с тренерским штабом и руководством миланского клуба.

При этом Лукаку готов отказаться от трети своей нынешней зарплаты ради возвращения в Италию.

Напомним, что бельгиец перешел в «Челси» 12 августа 2021 года за 97,5 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://sempreinter.com/2022/06/06/gianluca-di-marzio-romelu-lukaku-doing-absolutely-everything-to-make-inter-return-happen-trying-to-convince-chelsea-of-2-year-loan/
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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Арсенал – Эвертон
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 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
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22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
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Манчестер Юнайтед

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П
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