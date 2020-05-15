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«Интер» отклонил запрос «Арсенала» по Барелле

11:51
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Руководство «Интера» не намерено расставаться с полузащитником Николой Бареллой, сообщает Corriere dello Sport.

«Арсенал» связался с «нерадзурри», чтобы обсудить возможность приобретения 23-летнего итальянца, однако в ответ получил категорический отказ. Игрока в лондонском клубе хотел видеть лично главный тренер Микель Артета.

В текущем сезоне Барелла провел за «Интер» 29 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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