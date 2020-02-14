«Интер» намерен купить Обамеянга, если команду покинет Мартинес

«Интер» рассматривает нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга как один из потенциальных вариантов на замену форварду «нерадзурри» Лаутаро Мартинесу, сообщает Goal.com.

По информации источника, 30-летний габонец может перейти в команду Антонио Конте в случае, если 22-летний Мартинес покинет ее в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за аргентинского форварда 111 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Обамеянг забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу в 27 играх за «Арсенал». Контракт габонца с «канонирами» действует до конца июня 2021 года. С января 2007 года по январь 2012 года форвард числился в составе «Милана», однако не провел за основную команду «россонери» ни одного матча.