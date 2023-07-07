«Интер» может приобрести Уго Льориса на замену Андре Онане

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может продолжить карьеру в «Интере», сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Интер» рассматривает 36-летнего француза в качестве замены для Андре Онаны, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Льорис заинтересован в трансфере, поскольку хочет сменить команду.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с вратарем «Эмполи» Гульельмо Викарио.