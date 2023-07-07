«Интер» может приобрести Уго Льориса на замену Андре Онане
Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может продолжить карьеру в «Интере», сообщает L'Equipe.
По информации источника, «Интер» рассматривает 36-летнего француза в качестве замены для Андре Онаны, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Льорис заинтересован в трансфере, поскольку хочет сменить команду.
Ранее «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с вратарем «Эмполи» Гульельмо Викарио.
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|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
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|0-0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
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|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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