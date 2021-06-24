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Инсинье рассказал, почему Гаттузо не смог возглавить «Тоттенхэм»

16:32
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал, почему бывший главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо не смог возглавить «Тоттенхэм».

«Мы с ним немного переписывались, он сказал, что там, в клубе, происходил какой-то беспорядок. Сейчас я сфокусирован на Евро, а Дженнаро находится в отпуске, поэтому я не стал задавать ему какие-то конкретные вопросы», — приводит Goal слова Инсинье.

Гаттузо покинул «Наполи» по окончании сезона-2020/21. После этого он возглавил «Фиорентину», из которой ушел через три недели после назначения. 17 июня сообщалось, что 43-летний итальянский специалист станет главным тренером «Тоттенхэма», но днем позже стало известно, что в английском клубе передумали насчет его кандидатуры.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/insigne-gattuso-spurs-mess-future-barcelona-links/129yxk4v7kpft1ksw3t3wpntmm

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