Инсайдер Романо: ван Нистелрой станет помощником тен Хага в «МЮ»

Тренер Руд ван Нистелрой в скором времени подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, экс-форвард «МЮ» станет помощником главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее BBC сообщал, что ван Нистелрой был близок к подписанию контракта с «Бернли». Последним местом работы тренера был ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. До этого 47-летний специалист работал в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.

«МЮ» завершил прошлый сезон АПЛ на восьмом месте.