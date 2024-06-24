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Сегодня, 16:14

Инсайдер Романо: ван Нистелрой станет помощником тен Хага в «МЮ»

Руслан Минаев
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Тренер Руд ван Нистелрой в скором времени подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, экс-форвард «МЮ» станет помощником главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее BBC сообщал, что ван Нистелрой был близок к подписанию контракта с «Бернли». Последним местом работы тренера был ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. До этого 47-летний специалист работал в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.

«МЮ» завершил прошлый сезон АПЛ на восьмом месте.

ФК Манчестер Юнайтед
Руд ван Нистелрой
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«Тоттенхэм» представил комплект гостевой формы на сезон-2024/25
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
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