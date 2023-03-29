Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:02

Иностранные фанаты негативно отреагировали на отсутствие россиян в видео АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Иностранные болельщики отреагировали на отсутствие российских футболистов в новом видео на YouTube-канале АПЛ.

Пресс-служба лиги выпустила видео с забитыми голами от представителей всех стран, чьи игроки выступали в АПЛ. Однако в подборку не попали футболисты из России.

В комментариях под видео на канале АПЛ некоторые пользователи заметили отсутствие и не поддержали решение проигнорировать россиян.

G. Barou: «Не могу поверить, что вы, ребята, проигнорировали Россию... Это жалко. Вы даже русский народ как нацию не признаете? Или, может быть, вы никогда не слышали об Аршавине, Павлюченко, Жиркове... В остальном отличная подборка».

Gleb A: «Я понимаю, что происходит в мире, но было крайне глупо не добавить один из голов Аршавина или Павлюченко».

A. Kutlesic: «4 апреля 2009 года, Андрея Аршавин... Второй гол «Арсенала» в матче с «Ливерпулем» обязан быть в этом списке».

L. MacNab: «Не хватает России. Я слежу за тобой, АПЛ».

F. Bozinovski: «Почему нет России и нет Аршавина?»

C. Chunk: «Аршавин чувствует себя обделенным».

A. Kurucz: «Я немного боюсь спросить, но что насчет российских игроков?»

В АПЛ из россиян выступали Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Юрий Жирков («Челси»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Дмитрий Харин («Челси»), Андрей Аршавин («Арсенал») и Андрей Канчельскис («МЮ», «Эвертон», «Сити», «Саутгемптон»).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nKQTTr2_IsY
Андрей Аршавин
Роман Павлюченко
Футбол
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис — об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Они со временем все поймут, и все вернется на круги своя»

«Арсенал» может подписать полузащитника «Айнтрахта» Линдстрема
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 - : -
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 - : -
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости