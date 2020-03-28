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«Иногда бездействие — лучший вариант». Фернандеш рассказал, как столкнулся с расизмом в России

16:15
Мануэл Фернандеш. Фото ФК "Краснодар"
Мануэл Фернандеш. Фото ФК "Краснодар"
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Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал, как однажды столкнулся с проявлением расизма, когда выступал за «Локомотив». По его словам, иногда в борьбе с нетерпимостью помогает игнорирование расистских выкриков.

— Я сталкивался с расизмом, — цитирует официальный сайт «Эвертона» Фернандеша. — Россия культурно отличается, это не оправдывает поведение некоторых людей, но это факт. Я стараюсь делать работу как можно лучше, и стараюсь не обращать на такие вещи. После 20 минут одного выездного матча я пошел подавать угловой и услышал обезьяньи крики.

Я сделал вид, что не заметил, потому что если бы отреагировал, было бы хуже. Я подавал угловые еще 5-6 раз и ничего больше не услышал.

Не говорю, что мы не должны никого предупреждать. Но иногда бездействие — лучший вариант, он делает расистов неактуальными.

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