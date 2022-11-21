Иньеста считает, что Холанн способен побить бомбардирские рекорды Роналду и Месси

Экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, что думает о нападающем «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Не слежу за игрой Холанна так внимательно, как вы в Европе, но очевидно, что он зверь. Сможет ли он побить бомбардирские рекорды Роналду и Месси? Если будет играть на таком же уровне, то сможет это сделать. Но обойти Лионеля и Криштиану будет очень тяжело», — цитирует Иньесту AS.

Холанн в этом сезоне провел за «горожан» 18 матчей, забил 23 гола и отдал 3 результативные передачи.