Independent.ie: «МЮ» обещает Санчо 400 тысяч фунтов в неделю и номер «7»

«Манчестер Юнайтед» сделал щедрое предложение полузащитнику «Боруссии Д» Джейдону Санчо, сообщает Independent.ie.

По данным источника, «МЮ» предлагает 20-летнему англичанину контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. Кроме того, сообщается, что клуб предложил игроку футболку с номером «7», под которым выступали многие великие футболисты «красных дьяволов», в том числе, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. Источник пишет, что «МЮ» готов потратить на футболиста 130 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Санчо провел за «Боруссию» 35 матчей во всех турнирах, на счету англичанина 17 голов и 19 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 130 миллионов евро.