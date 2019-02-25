Илкай Гюндоган: "Знали, что "Челси" после 0:6 захочет отомстить"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган после победы в Кубке английской лиги подчеркнул, что команде было непросто защитить трофей, завоеванный в прошлом году. "Ман Сити" в финальном матче Кубка лиги обыграл "Челси" (0:0, пенальти 4:3). Две недели назад в чемпионате "Манчесте Сити" победил лондонцев со счетом 6:0.

- Я чувствую себя великолепно, - цитирует Sky Sports Гюндогана. - На мой взгляд, выиграть трофей второй раз подряд всегда сложнее, чем завоевать его впервые. "Челси" играл хорошо и создал нам проблемы. Это была открытая игра.

Мы знали, что "Челси" хотел нам отомстить, знали, что после предыдущего матча будет сложнее. Мы просто рады, что смогли снова выиграть. Это особое чувство.

Может ли "Сити" взять четыре трофея? У нас был такой же разговор год назад. Мы попробуем выиграть как можно больше.