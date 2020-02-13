Илкай Гюндоган заявил, что не пошел в «Ливерпуль» из-за Юргена Клоппа

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган объяснил, почему не перешел из «Боруссии» в «Ливерпуль» в 2016 году, несмотря на опыт работы с Юргеном Клоппом. Тогда немец сделал выбор в пользу «Ман Сити».

— Гвардьола и Клопп — два лучших тренера в мире, — приводит Goal.com слова Гюндогана. — То, что мне довелось поработать с обоими — большая честь. Они оба занимают место в моем сердце, каждый научил меня многому и является частью моего успеха. Не хотел уходить из «Боруссии» в «Боруссию», поэтому не пошел к Клоппу в «Ливерпуль». Я провел 4 прекрасных года под руководством Юргена, он очень нравится мне как тренер и как личность. Тем не менее, когда я покидал «Боруссию», мне хотелось чего-то нового.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года. В сезоне-2019/20 29-летний немец провел за «горожан» 35 матчей во всех турнирах, на его счету 5 голов и 4 результативных передачи.