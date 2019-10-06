Илкай Гюндоган: «Никто в «Манчестер Сити» сейчас не думает о лидерстве»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признал, что его команда сыграла неважно в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (0:2). По его словам, нужно извлечь урок из этого матча.

— Мы должны были играть лучше, — цитирует ВВС Гюндогана. — Соперник сыграл хорошо, но мы знаем, на что способна наша команда. Сегодня мы не показали всего, что умеем. Это факт. Наша атака позволяет забивать всегда. Но соперник очень хорошо сыграть в обороне. Он не позволял ничего. Когда не получается долго забить, возникает нервозность, теряется уверенность. Надо сохранять спокойствие. От лидера теперь большое отставание. Никто из нас сейчас не думает о лидерстве. Мы получим свой шанс в ближайшие месяцы. Но сейчас надо принять это.