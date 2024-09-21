Гюндоган: «Не жалею, что играл за «Барсу» — это была детская мечта»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением об игре за «Барселону» в прошлом сезоне.

«Я не жалею, что перешел в «Барсу». В конце концов, я играл за один из лучших клубов мира. Я воплотил детскую мечту, играя за «Барсу», — цитирует хавбека инсайдер Фабрицио Романо.

Гюндоган провел за «Барселону» 51 матч, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач.