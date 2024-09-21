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Сегодня, 07:23

Гюндоган: «Не жалею, что играл за «Барсу» — это была детская мечта»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением об игре за «Барселону» в прошлом сезоне.

«Я не жалею, что перешел в «Барсу». В конце концов, я играл за один из лучших клубов мира. Я воплотил детскую мечту, играя за «Барсу», — цитирует хавбека инсайдер Фабрицио Романо.

Гюндоган провел за «Барселону» 51 матч, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач.

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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ньюкасл 4 3 1 0 6-3 10
3
 Арсенал 4 3 1 0 6-1 10
4
 Астон Вилла 4 3 0 1 7-6 9
5
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
6
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
7
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
8
 Челси 4 2 1 1 8-5 7
9
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
10
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
11
 Борнмут 4 1 2 1 5-5 5
12
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
13
 Вест Хэм 4 1 1 2 5-6 4
14
 Тоттенхэм 4 1 1 2 6-4 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 4 0 1 3 4-11 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 4 0 0 4 4-13 0
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21.09 14:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.09 17:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
21.09 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 - : -
21.09 17:00
Лестер – Эвертон
 - : -
21.09 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
21.09 17:00
Саутгемптон – Ипсвич
 - : -
21.09 17:00
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
21.09 19:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.09 16:00
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
22.09 18:30
Ман. Сити – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 2 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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