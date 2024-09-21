Гюндоган: «Не жалею, что играл за «Барсу» — это была детская мечта»
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением об игре за «Барселону» в прошлом сезоне.
«Я не жалею, что перешел в «Барсу». В конце концов, я играл за один из лучших клубов мира. Я воплотил детскую мечту, играя за «Барсу», — цитирует хавбека инсайдер Фабрицио Романо.
Гюндоган провел за «Барселону» 51 матч, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ньюкасл
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
4
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
6
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
7
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
8
|Челси
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
13
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
14
|Тоттенхэм
|4
|1
|1
|2
|6-4
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|1
|3
|4-11
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.09
|14:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.09
|17:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|21.09
|17:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|21.09
|17:00
|
Саутгемптон – Ипсвич
|- : -
|21.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|21.09
|19:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|22.09
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|0
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