Игуаин рассказал, как сорвался его трансфер в «Арсенал»

Аргентинский футболист Гонсало Игуаин рассказал о несостоявшемся трансфере в «Арсенал».

«Перед тем, как я перешел в «Наполи», у меня была возможность подписать контракт с «Арсеналом». У нас были переговоры, но они меня не купили, а оформили трансфер Озила за 80 миллионов евро.

Мне сказали, что у них нет возможности тратить такие суммы, что я слишком дорогой футболист. Сразу после этого я отправился в Неаполь, а через два дня «Арсенал» подписал Озила за 80 миллионов евро. Я был удивлен», — цитирует Игуаина Marca.

Ранее Игуаин выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси» и «Ривер Плэйт», сейчас он играет за «Интер Майами».