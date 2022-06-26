Игуаин рассказал, как сорвался его трансфер в «Арсенал»
Аргентинский футболист Гонсало Игуаин рассказал о несостоявшемся трансфере в «Арсенал».
«Перед тем, как я перешел в «Наполи», у меня была возможность подписать контракт с «Арсеналом». У нас были переговоры, но они меня не купили, а оформили трансфер Озила за 80 миллионов евро.
Мне сказали, что у них нет возможности тратить такие суммы, что я слишком дорогой футболист. Сразу после этого я отправился в Неаполь, а через два дня «Арсенал» подписал Озила за 80 миллионов евро. Я был удивлен», — цитирует Игуаина Marca.
Ранее Игуаин выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси» и «Ривер Плэйт», сейчас он играет за «Интер Майами».
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3
|Челси
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|0
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4
|Тоттенхэм
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5
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|0-0
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6
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8
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|0-0
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11
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|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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|0
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|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
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|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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