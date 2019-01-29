Игуаин ответил на критику министра внутренних дел Италии

Форвард "Челси" Гонсало Игуаин отреагировал в своем Инстаграме на слова министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

– Не люблю наемников, – сказал ранее Сальвини. – Контракты с зарплатой 3-5 млн кажутся мне необоснованными, абсурдными. Рад, что Игуаин покинул "Милан“, он вел себя недостойно. Надеюсь, он больше не покажется в Милане.

- Если люди говорят о тебе плохо, то ты должен гордиться, потому что в таком случае твоя жизнь важнее их жизни. Некоторые люди злятся, когда ты пытаешься достичь своих целей. Если вы сосредотачиваетесь на своих результатах, и ​​в этом стремлении получить то, что хотите, не обращаете внимания на других, то они злятся из-за ваших успехов и начинают говорить о вас плохо. Всем спокойной ночи.

Ранее сообщалось, что Игуаин будет получать 270 000 фунтов стерлингов в неделю.

Игуаин играл в "Наполи" с 2015 по 2016 год под руководством нынешнего главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

Все о чемпионате Италии - здесь