Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Игроку «Тоттенхэма» предъявили обвинение за попытку «разобраться» с болельщиком на трибунах

19:15
Эрик Дайер. Фото Sky Sports.
Эрик Дайер. Фото Sky Sports.
Теги:

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения полузащитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру. Его обвиняют в неподобающем поведении после матча пятого раунда Кубка Англии против «Норвича» (1:1, пен — 2:4).

После игры Дайер зашел на трибуну и попытался добраться до болельщика. По информации СМИ, он оскорблял брата футболиста.

У игрока есть время до 8 мая, чтобы ответить на обвинения. Пока нет информации, какие санкции могут ему грозить.

26-летний англичанин в текущем сезоне провел 25 матчей за «Тоттенхэм» и сделал два результативных паса.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир