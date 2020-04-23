Игроку «Тоттенхэма» предъявили обвинение за попытку «разобраться» с болельщиком на трибунах

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения полузащитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру. Его обвиняют в неподобающем поведении после матча пятого раунда Кубка Англии против «Норвича» (1:1, пен — 2:4).

После игры Дайер зашел на трибуну и попытался добраться до болельщика. По информации СМИ, он оскорблял брата футболиста.

У игрока есть время до 8 мая, чтобы ответить на обвинения. Пока нет информации, какие санкции могут ему грозить.

26-летний англичанин в текущем сезоне провел 25 матчей за «Тоттенхэм» и сделал два результативных паса.