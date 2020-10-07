Игроки сборной Англии провели командное собрание и потребовали ужесточения дисциплины

Игроки сборной Англии провели командное собрание без участия тренерского штаба. Они обсудили ужесточение дисциплины в команде и недопущение новых случаев нарушения правил карантина, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Мэйсон Гринвуд и Фил Фоуден нарушили карантин перед матчем с Исландией, пригласив в отель, в котором проживает сборная Англии, девушек.

После этого игроки были отчислены из состава национальной команды. Клубы футболистов выступили с публичными заявлениями, в которых осудили своих игроков. Позже оба принесли свои извинения.

А совсем недавно футболисты Тэмми Абрахам, Бен Чилвелл и Джейдон Санчо нарушили медицинский протокол по безопасности, устроив вечеринку.