Игроки «Реала» ожидают, что Рюдигер летом присоединится к клубу на правах свободного агента
Игроки «Реала» ожидают, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер во время летнего трансферного окна присоединится к мадридскому клубу на правах свободного агента, сообщает The Telegraph.
По информации источника, 28-летний немец Рюдигер отклонил предложение лондонского клуба по новому контракту с зарплатой около 140 тысяч фунтов в неделю. Защитник хочет зарплату в два раза выше, и «Реал» готов удовлетворить эти требования.
Отмечается, что «Челси» хочет сохранить Рюдигера в составе и готов повысить изначальное предложение, но опасается, что это приведет к напряженности в команде.
В нынешнем сезоне Рюдигер провел 23 матча за «Челси», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/12/26/real-madrid-players-expect-antonio-rudiger-join-free-transfer/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю