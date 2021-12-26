Игроки «Реала» ожидают, что Рюдигер летом присоединится к клубу на правах свободного агента

Игроки «Реала» ожидают, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер во время летнего трансферного окна присоединится к мадридскому клубу на правах свободного агента, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 28-летний немец Рюдигер отклонил предложение лондонского клуба по новому контракту с зарплатой около 140 тысяч фунтов в неделю. Защитник хочет зарплату в два раза выше, и «Реал» готов удовлетворить эти требования.

Отмечается, что «Челси» хочет сохранить Рюдигера в составе и готов повысить изначальное предложение, но опасается, что это приведет к напряженности в команде.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел 23 матча за «Челси», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.