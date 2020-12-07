Игроки «Миллуола» не будут преклонять колени в следующем матче после свиста фанатов

Игроки «Миллуола» и «КПР» не будут преклонять колени в поддержку акции Black Lives Matter в ближайшем матче чемпионшипа, сообщает BBC. Перед матчем с «Дерби Каунти» игроки преклонили колени, за что были освистаны некоторыми фанатами клуба.

Вместо этого футболисты встанут обнявшись, чтобы показать «солидарность футбола в борьбе с дискриминацией».

При этом, по информации СМИ, некоторые футболисты «КПР» все же собираются встать на одно колено.