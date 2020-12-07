Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Игроки «Миллуола» не будут преклонять колени в следующем матче после свиста фанатов

7 декабря 2020, 23:50
Акция игроков перед матчем &quot;Миллуол&quot; - &quot;КПР&quot;.
Акция игроков перед матчем &quot;Миллуол&quot; - &quot;КПР&quot;.
Теги:

Игроки «Миллуола» и «КПР» не будут преклонять колени в поддержку акции Black Lives Matter в ближайшем матче чемпионшипа, сообщает BBC. Перед матчем с «Дерби Каунти» игроки преклонили колени, за что были освистаны некоторыми фанатами клуба.

Вместо этого футболисты встанут обнявшись, чтобы показать «солидарность футбола в борьбе с дискриминацией».

При этом, по информации СМИ, некоторые футболисты «КПР» все же собираются встать на одно колено.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир