Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили руководство не увольнять Сульшера

Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили руководство клуба не увольнять главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, информирует The Times.

Перед игрой 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:1) норвежский специалсит находился под угрозой отставки. Сообщалось, что это произойдет в случае поражения.

Однако футболисты еще перед матчем заявили, что это подходящий тренер для команды. «МЮ» в итоге победил и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы.