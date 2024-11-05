Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы ван Нистелрой остался в тренерском штабе после прихода Аморима

Футболисты «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что исполняющий обязанности главного тренера команды Руд ван Нистелрой продолжит работу в клубе, сообщает Sky Sports.

По информации источника, игрокам нравится, как 48-летний специалист общается с ними. Футболисты хотят видеть нидерландца в качестве связующего звена между ними и новым тренерским штабом.

Ван Нистелрой стал исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага в конце октября. Он вошел в тренерский штаб «МЮ» летом. 1 ноября клуб объявил, что в ближайшее время команду возглавит тренер «Спортинга» Рубен Аморим.