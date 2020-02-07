Игроки «Ливерпуля» получат 4 миллиона фунтов стерлингов бонусами, если выиграют чемпионат

Игроки «Ливерпуля» разделят бонус в размере 4 миллионов фунтов стерлингов, если завоюют титул чемпионов Англии в этом сезоне, сообщает Daily Mail.

В данный момент «красные» движутся к своему первому за последние 30 лет чемпионству, имея 22 очка преимущества во главе таблицы после 25 матчей. Из 13 заключительных матчей подопечным Юргена Клоппа будет достаточно шести побед, чтобы гарантировать себе титул.

Все игроки «Ливерпуля», которые появлялись на поле в этом сезоне, смогут претендовать на солидный бонусы после оформления чемпионства. В среднем каждый основной игрок «красных» сможет получить около 150 тысяч фунтов — сверх стандартных бонусов, которые футболисты зарабатывают с течением сезона. Внушительный бонус предусмотрен и для Клоппа.