Игроки клубов Англии опасаются раннего возобновления сезона

Футболисты английских клубов опасаются того, что сезон будет возобновлен раньше, чем это станет безопасно, сообщает The Telegraph. Они считают, что риск заражения коронавирусом все еще остается достаточно большим, поэтому не хотят рисковать. Ранее стало известно, что матчи в АПЛ могут возобновиться в начале июня.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 28 на 29 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек. Умерших — 216 652, выздоровевших — 947 209.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется