Игроки «Эвертона» находятся в самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

— Здоровье, благополучие и безопасность всех игроков, сотрудников и заинтересованных лиц «Эвертона» являются абсолютным приоритетом клуба, — говорится в заявлении. — Поэтому клуб принял решение закрыть все рабочие места, в том числе академию, «Гудисон Парк» и штаб-квартиру.

«Эвертон» продолжит придерживаться руководящих принципов правительства и общественного здравоохранения Великобритании в отношении закрытия своих учреждений и благополучия персонала. Мы обсудим следующие шаги в отношении предстоящих матчей с АПЛ в пятницу утром.