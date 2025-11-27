Игроки «Эвертона» Гуйе и Кин устроили шуточный спарринг на тренировке

Игроки «Эвертона» Идрисса Гуйе и Майкл Кин устроили шуточный спарринг на тренировке. После этого футболисты обнялись.

24 ноября во время матча 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» Гуйе в ходе ссоры с Кином дал одноклубнику пощечину, за что был сразу же удален арбитром встречи. Игра завершилась победой «ирисок» со счетом 1:0.

После 12 туров АПЛ «Эвертон» набрал 18 очков и занимает 12-е место в таблице. Мерсисайдцы 29 ноября примут «Ньюкасл».