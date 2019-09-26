Игроки «Дерби» сели пьяными за руль и утроили ДТП. У капитана серьезная травма

Защитник «Дерби» Ричард Кио получил тяжелую травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ВВС.

Инцидент произошел ночью 24 сентября, когда ирландский защитник ехал обратно с двумя партнерами по команде: полузащитником Мэйсоном Беннеттом и нападающим Томом Лоуренсом. Их обвиняют в вождении в нетрезвом виде. В заявлении «Дерби» говорится, что авария произошла после клубного ужина.

— Они должны были знать, когда остановиться, — заявили представители «Дерби». — Мы предлагали им машины за счет клуба, но они отказались и продолжили вечеринку. Все причастные к этому инциденту будут серьезно наказаны

В результате аварии Кио травмировал колено и выбыл до конца сезона.